Ди Мария хочет воссоединиться с Роналду

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Ди Мария хочет воссоединиться с Роналду

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария намерен покинуть клуб летом.

Как сообщает Todofichajes, 32-летний аргентинец не собирается продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.

Отмечается, что Ди Мария хочет перебраться в "Ювентус", чтобы снова выступать с Криштиану Роналду в одном клубе. Ранее футболисты вместе играли за "Реал".

В этом сезоне Ди Мария провел 18 матчей, в которых отметился тремя голами и семью ассистами.

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