Ди Мария: "Хотел бы поиграть с Месси в одном клубе"

Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария признался, что хотел бы поиграть в одном клубе с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 29-летний игрок парижан заявил, что он хотел бы выступать на клубном уровне вместе со своим звездным соотечественником. Однако он исключил, что это будет возможно на их родине в Аргентине, так как он намерен завершить карьеру в "Росарио Сентрал", а Месси - в "Ньюэллз Олд Бойз".

Напомним, 93% испанских болельщиков считают Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru