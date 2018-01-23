Ди Мария: "Хотел бы поиграть с Месси в одном клубе"

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Ди Мария: "Хотел бы поиграть с Месси в одном клубе"Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария признался, что хотел бы поиграть в одном клубе с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, 29-летний игрок парижан заявил, что он хотел бы выступать на клубном уровне вместе со своим звездным соотечественником. Однако он исключил, что это будет возможно на их родине в Аргентине, так как он намерен завершить карьеру в "Росарио Сентрал", а Месси - в "Ньюэллз Олд Бойз".

Напомним, 93% испанских болельщиков считают Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru

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