Ди Мария и Игуаин сыграют против Нигерии

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в очередной раз изменит состав своей команды на матч Чемпионата Мира.

Так, по сведениям южноамериканской прессы, в завтрашней игре против национальной команды Нигерии наставник "бело-голубых" откажется от услуг Маркоса Акуньи, Роке Месы и Серхио Агуэро в пользу Эвера Банеги, Анхеля Ди Марии и Гонасло Игуаина.

Напомним, аргентинский тренер предлагает выгнать Месси из сборной. | soccernews.ru