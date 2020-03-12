Ди Мария и Икарди назвали игроков "Боруссии" "сукиными детьми"

Два игрока ПСЖ - полузащитник Анхель Ди Мария и форвард Мауро Икарди - позволили себе оскорбления в адрес игроков дортмундской "Боруссии" во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

После второго гола парижан в ворота "шмелей" хавбек прокричал: "Мы должны забить шесть, семь, сколько сможем. Мы унизим этих сукиных детей". А сразу по окончании игры нападающий иронично сказал: "Пусть теперь празднуют, сукины дети".

Напомним, что ПСЖ после гостевого поражения 1:2 одержал домашнюю победу со счётом 2:0 и пробился в четвертьфинал ЛЧ.

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