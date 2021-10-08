Ди Мария и Манчини попали в "досье Пандоры"
Фото: инстаграм Манчини
Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария, наставник сборной Италии Роберто Манчини и его ассистент Джанлука Виалли стали фигурантами "досье Пандоры".
Напомним, что речь идет о журналистском расследовании о возможной причастности мировых лидеров и звезд к офшорным схемам.
Как сообщает L’Espresso, Ди Мария переводил свои доходы, которые он получал от использования имиджевых прав, в основанную им офшорную компанию в Панаме Sunpex Corporation Inc. В 2017 году аргентинец выплачивал штраф за уклонение от уплаты налогов, но, судя по всему, он продолжал махинации и после 2017 года.
Что касается тренеров Италии, то Манчини является акционером компании Bastian Asset Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Виалли является владельцем офшора Crewborn Holdings.
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