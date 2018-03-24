Ди Мария: "Игра с Месси в одной команде - лучшее, что случилось со мной в футболе"
Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария восторженно отозвался об игре капитана своей команды Лионеля Месси.
"Я люблю играть с гномом - это потрясающе, незабываемо. Это то, о чем я смогу рассказать своим дочерям: я играл с ним, я делился с ним раздевалкой. Это было самое лучшее, что случилось со мной в футболе", - приводит слова 30-летнего футболиста ole.com.ar.
Напомним, два ключевых игрока сборной Аргентины не сыграют с Испанией. | soccernews.ru
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