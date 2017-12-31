Ди Мария имеет четыре варианта для продолжения своей карьеры

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Ди Мария имеет четыре варианта для продолжения своей карьерыВингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария имеет четыре варианта для продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям le10sport, 29-летний аргентинец в зимнее трансферное окно помимо возможности продолжить выступления за парижан также может стать игроком каталонской "Барселоны", миланского "Интера" или одного из китайских клубов, которые заинтересованы в его услугах.

В нынешнем сезоне Ди Мария забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за ПСЖ.

Напомним, зимой ПСЖ подпишет не более двух игроков. | soccernews.ru

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