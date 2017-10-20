Ди Мария исключил свой отъезд в Китай

Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария исключил свой отъезд в китайскую Суперлигу, информирует le10sport.

По сведениям источника, 29-летний футболист, вознамерившийся покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно, планирует продолжить выступления в Европы, чтобы оставаться на виду у главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. Переход же в один из китайских клубов, по мнению Ди Марии, может поставить под сомнение его участие в Чемпионате Мира 2018-го года.

Напомним, ПСЖ определился с еще одним возможным кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru