Ди Мария: "Летом в ПСЖ произойдут большие изменения"
Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария анонсировал изменения в своем клубе на ближайшее лето.
"Вылет из Лиги Чемпионов? Это был тяжелый удар, было потрачено 400 миллионов евро на новых игроков. Клуб ожидал большего от команды с Неймаром в составе. Это вполне нормально, что ожидание клуба было очень большим. Клуб остался разочарованным этим вылетом. В следующее межсезонье произойдут большие изменения", - цитирует 30-летнего аргентинца Ole.
Напомним, Ди Мария похвалил Месси. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|83
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|30
|59
|4
|Лион
|30
|57
|5
|Ренн
|30
|45
|6
|Нант
|30
|44
|7
|Монпелье
|30
|42
|8
|Ницца
|30
|42
|9
|Сент-Этьен
|30
|39
|10
|Дижон
|30
|38
|11
|Бордо
|30
|37
|12
|Анжер
|31
|35
|13
|ФК Кан
|30
|35
|14
|Генгам
|30
|35
|15
|Страсбур
|30
|32
|16
|Амьен
|30
|31
|17
|Тулуза
|30
|30
|18
|Труа
|30
|29
|19
|Лилль
|30
|28
|20
|Метц
|30
|21