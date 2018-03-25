Ди Мария: "Летом в ПСЖ произойдут большие изменения"

Теги анхель ди марияпсжнеймар

Ди Мария: "Летом в ПСЖ произойдут большие изменения"Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария анонсировал изменения в своем клубе на ближайшее лето.

"Вылет из Лиги Чемпионов? Это был тяжелый удар, было потрачено 400 миллионов евро на новых игроков. Клуб ожидал большего от команды с Неймаром в составе. Это вполне нормально, что ожидание клуба было очень большим. Клуб остался разочарованным этим вылетом. В следующее межсезонье произойдут большие изменения", - цитирует 30-летнего аргентинца Ole.

Напомним, Ди Мария похвалил Месси. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов