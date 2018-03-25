Ди Мария: "Летом в ПСЖ произойдут большие изменения"

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария анонсировал изменения в своем клубе на ближайшее лето.

"Вылет из Лиги Чемпионов? Это был тяжелый удар, было потрачено 400 миллионов евро на новых игроков. Клуб ожидал большего от команды с Неймаром в составе. Это вполне нормально, что ожидание клуба было очень большим. Клуб остался разочарованным этим вылетом. В следующее межсезонье произойдут большие изменения ", - цитирует 30-летнего аргентинца Ole.

Напомним, Ди Мария похвалил Месси. | soccernews.ru