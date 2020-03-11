Ди Мария - лидер топ-5 лиг Европы по голевым передачам в этом сезоне

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Ди Мария - лидер топ-5 лиг Европы по голевым передачам в этом сезоне

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария отметился голевой передачей в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Боруссии".

Как сообщает RMC Sport, это 20-я результативная передача аргентинца во всех турнирах, что является лучшим показателем в топ-5 чемпионатах Европы в этом сезоне.

Всего в этом сезоне Ди Мария провел 36 игр, в которых отметился 12 голами и 20 ассистами.

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