Ди Мария - лидер топ-5 лиг Европы по голевым передачам в этом сезоне
Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария отметился голевой передачей в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Боруссии".
Как сообщает RMC Sport, это 20-я результативная передача аргентинца во всех турнирах, что является лучшим показателем в топ-5 чемпионатах Европы в этом сезоне.
Всего в этом сезоне Ди Мария провел 36 игр, в которых отметился 12 голами и 20 ассистами.
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|О
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|Ренн
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|5
|Реймс
|28
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|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
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|40
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|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
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|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13