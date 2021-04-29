Ди Мария - лучший ассистент ПСЖ в истории

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Ди Мария - лучший ассистент ПСЖ в историиФото: AS

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария отметился голевой передачей в игре против "Манчестер Сити" (1:2).

Как сообщает William Hill, это 103-й ассист 33-летнего аргентинца в составе парижан, что является рекордом клуба. Он сравнялся с Сафетом Сушичем, который выступал за ПСЖ с 1982 по 1991 год.

Отмечается, что 65 результативных передач Ди Мария отдал в Лиге 1, 17 - в ЛЧ, 11 - в Кубке французской лиги, 9 - в Кубке Франции, 1 - в Суперкубке Франции.

Напомним, что Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года.

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