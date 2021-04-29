Ди Мария - лучший ассистент ПСЖ в истории
Фото: AS
Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария отметился голевой передачей в игре против "Манчестер Сити" (1:2).
Как сообщает William Hill, это 103-й ассист 33-летнего аргентинца в составе парижан, что является рекордом клуба. Он сравнялся с Сафетом Сушичем, который выступал за ПСЖ с 1982 по 1991 год.
Отмечается, что 65 результативных передач Ди Мария отдал в Лиге 1, 17 - в ЛЧ, 11 - в Кубке французской лиги, 9 - в Кубке Франции, 1 - в Суперкубке Франции.
Напомним, что Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13