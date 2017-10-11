Ди Мария: "Месси был просто великолепен"

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира против Эквадора (3:1).

"Месси был великолепен. Точно так же, как и в предыдущих матчах. Но раньше нам не везло с голами, а сегодня мяч влетал в ворота соперника. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Месси превосходит всех, он добился того, чтобы сборная Аргентины участвовала в чемпионате мира. Мы должны помогать ему, чтобы он играл так, как может", - отметил он.

Напомним, что Месси забил все три гола своей команды в этом матче. | soccernews.ru