Ди Мария: "Месси должен получать "Золотой мяч" каждый год"

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Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария выразил мнение, что его партнёру по команде Лионелю Месси нет равных в индивидуальном плане на протяжении всей карьеры.

"Я был счастлив, когда узнал, что Лео переходит в ПСЖ. Играть с ним - моя мечта, это нечто уникальное. Месси - сумасшедший. Семь "Золотых мячей" - это настоящее безумие. Хотя он должен получать эту награду каждый год, раз она вручается лучшему футболисту мира. Да, я думаю, что все остальные обладатели "Золотого мяча" должны отдать свои призы Месси, потому что он лучший", - приводит слова Ди Марии Marca.

В этом году аргентинец опередил в голосовании форварда "Баварии" Роберта Левандовски всего на 33 балла.

После перехода в ПСЖ Месси забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

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