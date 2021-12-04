Ди Мария: "Месси должен получать "Золотой мяч" каждый год"

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Ди Мария: "Месси должен получать "Золотой мяч" каждый год"

Фото твиттер LA 100

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария выразил мнение, что его партнёру по команде Лионелю Месси нет равных в индивидуальном плане на протяжении всей карьеры.

"Я был счастлив, когда узнал, что Лео переходит в ПСЖ. Играть с ним - моя мечта, это нечто уникальное. Месси - сумасшедший. Семь "Золотых мячей" - это настоящее безумие. Хотя он должен получать эту награду каждый год, раз она вручается лучшему футболисту мира. Да, я думаю, что все остальные обладатели "Золотого мяча" должны отдать свои призы Месси, потому что он лучший", - приводит слова Ди Марии Marca.

В этом году аргентинец опередил в голосовании форварда "Баварии" Роберта Левандовски всего на 33 балла.

После перехода в ПСЖ Месси забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 12 матчах. 

Не пропустите: Луческу связал получение очередного "Золотого мяча" Месси с его переходом в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Подтверждаю... Factos... Хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ну, я согласен в том, что Месси - больной и, что просто взять и подарить чудику 7 Золотых Мячей - это безумие. ̶В̶и̶с̶к̶а̶с̶ ̶Э̶л̶ь̶ ̶Б̶а̶р̶с̶а̶!̶ Alles Paris!

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andi
андрей

Еще один даун.

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