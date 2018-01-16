Ди Мария: "Месси уже лучший игрок всех времен, а победа на ЧМ-2018 только подтвердит это"

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Ди Мария: "Месси уже лучший игрок всех времен, а победа на ЧМ-2018 только подтвердит это"
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария считает, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси является лучшим футболистом в истории футбола.

"Месси уже лучший игрок всех времен. Победа на ЧМ-2018 подтвердит этот факт. Впрочем Месси итак уже лучший. Хочу помочь Лео стать чемпионом мира. Это единственное, чего не хватает в его карьере. Надеюсь, что это произойдет в России. Аргентина является фаворитом, особенно с Месси в составе. Впрочем есть и другие претенденты на трофей - Испания и Франция. Поэтому нам нужно много работать. Чемпионат Мира отличается от других турниров. Вы либо выигрываете, либо отправляетесь домой", – цитирует Globo Esporte Ди Марию. 

Напомним, что на Чемпионате Мира сборная Аргентины сыграет в одной группе с Исландией, Хорватией и Нигерией.

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