Ди Мария: "Месси всегда должен быть на поле"

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Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария объяснил, почему нельзя менять его партнёра по команде Лионеля Месси.

"Лео отличается от остальных. Он лучший игрок в мире и всегда должен быть на поле.

Понятно, что имея в составе Месси, Мбаппе и Неймара, первая опция - это выпустить их всех. Понимаю, что мне нелегко с такими футболистами, играющими на такой же позиции, как и я. Но я всегда стараюсь выкладываться на сто процентов, чтобы заслужить право выходить в старте", - цитирует Ди Марию RMC Sport.

Месси в текущем сезоне забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 10 играх в составе ПСЖ.

Ди Мария в 10 матчах нынешней кампании отличился 2 голами и 3 результативными передачами.

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