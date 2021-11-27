Ди Мария: "Месси всегда должен быть на поле"

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Ди Мария: "Месси всегда должен быть на поле"

Фото твиттер LA 100

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария объяснил, почему нельзя менять его партнёра по команде Лионеля Месси.

"Лео отличается от остальных. Он лучший игрок в мире и всегда должен быть на поле.

Понятно, что имея в составе Месси, Мбаппе и Неймара, первая опция - это выпустить их всех. Понимаю, что мне нелегко с такими футболистами, играющими на такой же позиции, как и я. Но я всегда стараюсь выкладываться на сто процентов, чтобы заслужить право выходить в старте", - цитирует Ди Марию RMC Sport.

Месси в текущем сезоне забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 10 играх в составе ПСЖ.

Ди Мария в 10 матчах нынешней кампании отличился 2 голами и 3 результативными передачами.

Не пропустите: Ди Мария поделился мнением о том, заслужил ли Месси "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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