Ди Мария может оказаться в "Барселоне"

Теги анхель ди мариянеймарбарселонапсж

Ди Мария может оказаться в "Барселоне"Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может оказаться в "Барселоне".

Как сообщает Mundo Deportivo, аргентинец хочет играть в одном клубе вместе со своим партнером по сборной Лионелем Месси.

Трансфер может состояться только после того, как нападающий Неймар покинет "Барселону". 

Читайте: В свое время Ди Мария мог оказаться в ФК "Москва" | http://soccernews.ru

комментарии
Кося

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