Ди Мария может остаться в ПСЖ

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария может остаться в своем клубе и на следующий сезон, информирует Paris Union.

По сведениям источника, парижане заинтересованы в расставании с 30-летним аргентинцем, однако возможному отъезду игрока с "Парк де Пренс" могут воспрепятствовать два фактора - его слишком высокая трансферная стоимость и завышенные финансовые требования по зарплате.

Напомним, ПСЖ выставит "Реалу" свои условия по возможным трансферам Неймара и Мбаппе. | soccernews.ru