Ди Мария может остаться в ПСЖ

Теги псжанхель ди мария

Ди Мария может остаться в ПСЖВингер ПСЖ Анхель Ди Мария может остаться в своем клубе и на следующий сезон, информирует Paris Union.

По сведениям источника, парижане заинтересованы в расставании с 30-летним аргентинцем, однако возможному отъезду игрока с "Парк де Пренс" могут воспрепятствовать два фактора - его слишком высокая трансферная стоимость и завышенные финансовые требования по зарплате.

Напомним, ПСЖ выставит "Реалу" свои условия по возможным трансферам Неймара и Мбаппе. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов