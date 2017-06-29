Ди Мария может перебраться в Италию

Миланский "Интер" нацелился на вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марию, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, за 29-летнего футболиста "нерадзурри" будут готовы сделать предложение в размере 50 млн евро. Сам аргентинец ранее заявлял, что он намерен остаться в Париже, однако не исключено, что более выгодный контракт из Милана способен изменить его решение.

В завершившемся сезоне Ди Мария забил 14 мячей и сделал 15 результативных передач в 43 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Интер" готовится сделать щедрое предложение по игроку "Реала". | soccernews.ru