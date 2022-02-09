Ди Мария может покинуть ПСЖ

Теги псжанхель ди мария

Ди Мария может покинуть ПСЖ

Фото: инстаграм Анхеля Ди Марии/Автор неизвесте

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, руководство французского клуба не хочет продлевать с игроком контракт, который истекает через полгода. Сам игрок хотел бы остаться еще на сезон.

В нынешнем сезоне 33-летний Ди Мария провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. 

Не пропустите: ПСЖ хочет купить форварда "Ювентуса". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 февраля

Главные новости дня: 8 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов