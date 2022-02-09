Ди Мария может покинуть ПСЖ
Фото: инстаграм Анхеля Ди Марии/Автор неизвесте
Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает L’Équipe.
По сведениям источника, руководство французского клуба не хочет продлевать с игроком контракт, который истекает через полгода. Сам игрок хотел бы остаться еще на сезон.
В нынешнем сезоне 33-летний Ди Мария провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
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