Ди Мария может получить дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"

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Ди Мария может получить дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"

Хавбеку ПСЖ Анхелю Ди Марие грозит дисквалификация по итогам матча с "Марселем" (0:1).

Как сообщает Daily Mail, 32-летнего аргентинца могут дисквалифицировать на 6 матчей за плевок в сторону защитника Альваро Гонсалеса.

Напомним, что в конце матча произошла стычка футболистов, по итогам которой арбитр удалил 5 игроков.

Зачинщиком оказался Неймар, который ударил Гонсалеса по голове. Позже бразилец заявил, что защитник соперника назвал его обезьяной.

Читайте также: Неймара могут дисквалифицировать на семь матчей за инцидент в матче с "Марселем". | http://soccernews.ru
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