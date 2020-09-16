Ди Мария может получить дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"
Хавбеку ПСЖ Анхелю Ди Марие грозит дисквалификация по итогам матча с "Марселем" (0:1).
Как сообщает Daily Mail, 32-летнего аргентинца могут дисквалифицировать на 6 матчей за плевок в сторону защитника Альваро Гонсалеса.
Les images de Telefoot qui montrent que Di Maria crache en direction d’Alvaro Gonzalez. #TeamOM pic.twitter.com/NdiSnKfIvs— Thomas (@omisapro) September 15, 2020
Напомним, что в конце матча произошла стычка футболистов, по итогам которой арбитр удалил 5 игроков.
Зачинщиком оказался Неймар, который ударил Гонсалеса по голове. Позже бразилец заявил, что защитник соперника назвал его обезьяной.
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|Лилль
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|Ницца
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|Лион
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|Монпелье
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|Монако
|28
|40
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|Страсбур
|27
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|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
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|Нант
|28
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|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
|30
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|Ним
|28
|27
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|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13