Ди Мария может вернуться в АПЛ

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Ди Мария может вернуться в АПЛ

Аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может покинуть клуб летом и вернуться в Премьер-лигу, сообщает Mirror.

По сведениям издания, клуб не планирует продлевать контракт с игроком и он станет свободным агентом. При этом, агент Ди Марии считает, что сможет найти для своего клиента клуб в АПЛ, который будет платить ему зарплату в размере 12 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 30-летним Ди Марией также интересуется "Ювентус", но итальянский клуб не готов предложить ему такой оклад. Напомним, что аргентинец уже играл в АПЛ за "Манчестер Юнайтед" на протяжении одного сезона.

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