Ди Мария может вернуться в АПЛ

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария может вернуться в английскую Премьер-Лигу, информирует 90min.com.

Так, по сведениям источника, 30-летний игрок не планирует продлевать действующий с парижанами контракт, который рассчитан до лета следующего года. При этом аргентинец активно изучает возможность своего перехода в статусе свободного агента в один из клубов АПЛ.

В текущем сезоне Ди Мария забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ нацелился на ключевого игрока "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru