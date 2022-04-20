Ди Мария может вернуться в "Бенфику"

Фото: твиттер Ди Марии\Автор неизвестен

Атакующий полузащитник сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария грядущим летом сменит клубную прописку.

Напомним, что его контракт с парижанами истекает в конце сезона и продление соглашения не ожидается.

Как сообщает журналист Педро Алмейда, в подписании 34-летнего аргентинского футболиста заинтересована лиссабонская "Бенфика".

Отмечается, что в трансфере Анхеля также заинтересованы гранды Серии А.

Напомним, что Ди Мария уже выступал в составе португальского гранда с 2007-го по 2010 годы, после чего перешел в мадридский "Реал".

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