Ди Мария может вернуться в бывший клуб

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Ди Мария может вернуться в бывший клуб

Фото инстаграм Анхеля Ди Марии

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария входит в сферу интересов "Бенфики", утверждает AS.

По сведениям издания, хавбек может летом вернуться в лиссабонский клуб на правах свободного агента.

Напомним, что аргентинец уже выступал за "Бенфику" с 2007 по 2010 год.

В текущем сезоне Ди Мария сыграл за ПСЖ 25 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Сейчас он восстанавливается после травмы бедра.

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