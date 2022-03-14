Ди Мария может вернуться в бывший клуб
Фото инстаграм Анхеля Ди Марии
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария входит в сферу интересов "Бенфики", утверждает AS.
По сведениям издания, хавбек может летом вернуться в лиссабонский клуб на правах свободного агента.
Напомним, что аргентинец уже выступал за "Бенфику" с 2007 по 2010 год.
В текущем сезоне Ди Мария сыграл за ПСЖ 25 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Сейчас он восстанавливается после травмы бедра.
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|Витория Гимарайнш
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|Жил Висенте
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|Пасуш де Феррейра
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