Ди Мария может вернуться в Испанию

Теги анхель ди марияпсжатлетико мадрид

Ди Мария может вернуться в ИспаниюПолузащитник ПСЖ  Анхель Ди Мария может вернуться в Испанию, где он выступал за "Реал".

Как сообщает источник, аргентинец близок к переходу в "Атлетико".

Парижане предложили аргентинца мадридскому клубу, так как ПСЖ нужно срочно выручить средства, необходимые для соответствия клуба финансовому fair-play.

"Атлетико" может купить Ди Мариею, но только в случае перехода в "Барселону" Антуана Гризманна.

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