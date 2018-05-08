Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может вернуться в Испанию, где он выступал за "Реал".

Как сообщает источник, аргентинец близок к переходу в "Атлетико".

Парижане предложили аргентинца мадридскому клубу, так как ПСЖ нужно срочно выручить средства, необходимые для соответствия клуба финансовому fair-play.

"Атлетико" может купить Ди Мариею, но только в случае перехода в "Барселону" Антуана Гризманна.

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