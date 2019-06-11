Ди Мария: "Мы с Неймаром в ПСЖ много говорим о Месси"

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Ди Мария: "Мы с Неймаром в ПСЖ много говорим о Месси"

Вингер ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что он с Неймаром часто говорят о капитане "Барселоны" Лионеле Месси. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

"Я люблю играть с Месси, мне нравится наблюдать за ним. То, что он делает - уникально. Это просто невозможно объяснить. Мы с Неймаром в ПСЖ много говорим о Месси. Он рассказал мне, что у них есть общий чат в Whatsapp с Суаресом и Месси и что они много общаются", - сказал Ди Мария. 

Кроме того, футболист рассказал, что однажды у него была возможность оказаться в "Барселоне".

Напомним, Неймар играл в составе каталонского клуба с 2013 по 2017 год.

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