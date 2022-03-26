Ди Мария намекнул на завершение карьеры в сборной Аргентины

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Ди Мария намекнул на завершение карьеры в сборной Аргентины

Фото твиттер сборной Аргентины

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария не исключает, что больше не сыграет за сборную Аргентины в домашнем матче.

В ночь на субботу "альбиселесте" на своём поле разгромили Венесуэлу со счётом 3:0, а футболист парижан записал в свой актив гол+пас.

"Я просто хочу сказать спасибо за полученную огромную любовь. Я всегда мечтал о том, что пережил в этот прекрасный вечер. Наверное, это был мой последний матч в этой футболке в Аргентине. И сказать, что это была чудесная ночь, значит, ничего не сказать.

Спасибо, спасибо и тысячу раз спасибо. А теперь хочу поздравить всю команду с прошедшим матчем. Идеальное совпадение всего. Продолжать расти и мечтать вместе. Вперёд, Аргентина", - написал Ди Мария в соцсетях.

Хавбек выступает за аргентинскую сборную с 2008 года, он провёл 119 матчей и забил 23 гола.

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