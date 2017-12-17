Ди Мария намерен покинуть ПСЖ уже в январе

Теги реннпсжанхель ди мария

Ди Мария намерен покинуть ПСЖ уже в январеВингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария намерен покинуть свой клуб уже в зимнее трансферное окно, информирует FootMercato.

По сведениям издания, 29-летний футболист остался недоволен тем, что он так и не вышел на поле во время вчерашнего матча Лиги 1 против "Ренна". Разочарование аргентинца оказалось настолько серьезным, что он покинул скамейку для запасных еще до завершения игры. Ввиду этого, вполне возможно, что уже в ближайшее время игрок затребует своего трансфера от парижан.

Напомним, ПСЖ обыграл "Ренн" со счетом 4:1. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 18 47
2 Монако 18 38
3 Лион 18 38
4 Марсель 18 35
5 Нант 18 30
6 Ницца 18 26
7 Ренн 18 25
8 Страсбур 18 24
9 Дижон 18 24
10 ФК Кан 18 24
11 Монпелье 18 23
12 Генгам 18 23
13 Амьен 18 21
14 Труа 18 21
15 Бордо 18 20
16 Сент-Этьен 18 20
17 Тулуза 18 19
18 Лилль 18 18
19 Анжер 18 15
20 Метц 18 8
Полная таблица

топ-5 тегов