Ди Мария намерен покинуть ПСЖ уже в январе

Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария намерен покинуть свой клуб уже в зимнее трансферное окно, информирует FootMercato.

По сведениям издания, 29-летний футболист остался недоволен тем, что он так и не вышел на поле во время вчерашнего матча Лиги 1 против "Ренна". Разочарование аргентинца оказалось настолько серьезным, что он покинул скамейку для запасных еще до завершения игры. Ввиду этого, вполне возможно, что уже в ближайшее время игрок затребует своего трансфера от парижан.

Напомним, ПСЖ обыграл "Ренн" со счетом 4:1. | soccernews.ru