Ди Мария намерен попросить ПСЖ выставить его на трансфер в январе

Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария намерен попросить руководство своего клуба выставить его на трансфер в зимнее трансферное окно.

Как информирует FootMercato, 29-летний футболист уже начал в открытой форме выражать недовольство своим положением в команде. В частности, после игры группового этапа Лиги Чемпионов против бельгийского "Андерлехта", когда аргентинец провел на поле всего 16 минут, будучи явно в расстроенном состоянии, он отказался общаться с журналистами. Учитывая отсутствие стабильной игровой практики, Ди Мария планирует покинуть уже в январе.

Напомним, ПСЖ определился с еще одним возможным кандидатом на замену Эмери. | soccernews.ru