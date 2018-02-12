Ди Мария назвал две составляющие успеха ПСЖ в Лиге Чемпионов
Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария назвал две составляющие успеха его команды в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Мы знаем, что мы стали сильнее в сравнении с прошлым сезоном. У нас - большие амбиции, и мы можем их достичь. Но мы также знаем, что для победы в Лиге Чемпионов нужен не только талант, но и немного удачи. Без этих двух условий очень сложно выиграть этот турнир.
Я помню победный финал 2014-го года, когда я был в "Реале". Мы шли вперед, матч был уже почти закончен, но мы сравняли счет на последних секундах, добыв в дополнительное время итоговую победу. Чтобы выигрывать такие игры, нужно немного удачи", - цитирует 29-летнего аргентинца Le 10 Sport.
Напомним, Зидан высказался о предстоящем матче против ПСЖ. | soccernews.ru
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