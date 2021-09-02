Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере

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Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере

Фото инстаграм Анхеля Ди Марии

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария признался, что в его карьере не было тренера хуже, чем Луи ван Гал.

"Ван Гал - худший тренер в моей карьере. Я забивал, отдавал голевые передачи, а на следующий день он показывал мне мои неуместные пасы. Он отказался от меня в первый же день. Луи не нравилось, что игроки были важнее, чем он", - приводит слова Ди Марии Express.

Напомним, что аргентинец выступал за "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2014/15.

После ухода из английского клуба хавбек присоединился к ПСЖ, за который играет до сих пор.

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