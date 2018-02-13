Ди Мария назвал клуб, в который он перейдет ни при каких обстоятельствах
Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария назвал клуб, в который он перейдет ни при каких обстоятельствах.
"Единственный клуб, в который я не могу перейти, - это "Ньюэллз Олд Бойз", потому что я являюсь болельщиком "Росарио Сентраль", - приводит слова 29-летнего аргентинца El Mundo Deportivo.
Напомним, Ди Мария не исключил свой возможный переход в "Барселону". | soccernews.ru
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|Команда
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|30
|63
|2
|Ривер Плейт
|30
|56
|3
|Эстудиантес
|30
|56
|4
|Расинг Клуб
|30
|55
|5
|Банфилд
|30
|54
|6
|Индепендьенте
|30
|53
|7
|Сан Лоренцо
|30
|53
|8
|Ланус
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|50
|9
|Ньюэллз Олд Бойз
|30
|49
|10
|Дефенса и Хустисия
|30
|49
|11
|Колон
|30
|49
|12
|Росарио Сентраль
|30
|44
|13
|Химнасия Ла-Плата
|30
|43
|14
|Годой Крус
|30
|43
|15
|Тальерес де Кордоба
|30
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|16
|Олимпо
|30
|38
|17
|Атлетико Рафаэла
|30
|37
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|Темперлей
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|Велес Сарсфилд
|30
|37
|20
|Патронато Парана
|30
|34
|21
|Атлетико Тукуман
|30
|33
|22
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|Унион Санта-Фе
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|32
|24
|Тигре
|30
|31
|25
|Уракан
|30
|29
|26
|Сармьенто
|30
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|27
|Арсенал
|30
|27
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|Бельграно
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|26
|29
|Кильмес
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|Альдосиви
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|25