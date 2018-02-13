Ди Мария назвал клуб, в который он перейдет ни при каких обстоятельствах

Теги анхель ди марияросарио сентральньюэллз олд бойз

Ди Мария назвал клуб, в который он перейдет ни при каких обстоятельствахВингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария назвал клуб, в который он перейдет ни при каких обстоятельствах.

"Единственный клуб, в который я не могу перейти, - это "Ньюэллз Олд Бойз", потому что я являюсь болельщиком "Росарио Сентраль", - приводит слова 29-летнего аргентинца El Mundo Deportivo.

Напомним, Ди Мария не исключил свой возможный переход в "Барселону". | soccernews.ru

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