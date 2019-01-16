Ди Мария назвал причину своей неудачи в "МЮ"

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Ди Мария назвал причину своей неудачи в "МЮ"
Аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал, почему ему не удалось заиграть в "Манчестер Юнайтед".

"Я отыграл за "МЮ" всего год и это оказался не самый удачный период моей карьеры. Если точнее, мне просто не дали возможность проявить себя. Тогда у меня были сложности с тренером. К счастью, я перешел в ПСЖ и показал свой настоящий уровень", - приводит слова Ди Марии France Bleu.

Напомним, что Ди Мария выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2015 годы. Тогда клуб тренировал голландец Луи ван Гаал. За манкунианцев хавбек сыграл 32 матча, забил четыре мяча и отдал 12 голевых пасов. В 2015 году он перешел в ПСЖ за 63 миллиона евро.

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