Ди Мария не поможет Аргентине в матче с Венесуэлой и Марокко
Нападающий Анхель Ди Мария был травмирован, поэтому не сможет участвовать в товарищеских матчах сборной Аргентины против Венесуэлы, который состоится 22 марта и с Марокко - 26 марта.
Игра с Венесуэлой состоится на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало - в 23:00 (мск).
Аргентинцы сыграют на Кубке Америки-2019, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
В нынешнем сезоне Ди Мария участвовал в 25 матчах, отметившись 9 голами и 10 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|23
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|2
|Дефенса и Хустисия
|23
|51
|3
|Бока Хуниорс
|23
|47
|4
|Ривер Плейт
|23
|42
|5
|Атлетико Тукуман
|23
|39
|6
|Велес Сарсфилд
|23
|37
|7
|Унион Санта-Фе
|23
|34
|8
|Тальерес де Кордоба
|23
|33
|9
|Индепендьенте
|23
|32
|10
|Уракан
|23
|32
|11
|Альдосиви
|23
|32
|12
|Тигре
|23
|32
|13
|Ланус
|23
|31
|14
|Годой Крус
|23
|29
|15
|Банфилд
|23
|28
|16
|Эстудиантес
|23
|27
|17
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|25
|18
|Химнасия Ла-Плата
|23
|25
|19
|Патронато Парана
|23
|23
|20
|Росарио Сентраль
|23
|23
|21
|Аргентинос Хуниорс
|23
|22
|22
|Бельграно
|23
|21
|23
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|23
|21
|24
|Колон
|22
|21
|25
|Сан-Мартин Тукуман
|23
|21
|26
|Сан Лоренцо
|22
|20