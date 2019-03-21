Ди Мария не поможет Аргентине в матче с Венесуэлой и Марокко

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Ди Мария не поможет Аргентине в матче с Венесуэлой и Марокко

Нападающий Анхель Ди Мария был травмирован, поэтому не сможет участвовать в товарищеских матчах сборной Аргентины против Венесуэлы, который состоится 22 марта и с Марокко - 26 марта.  

Игра с Венесуэлой состоится на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало - в 23:00 (мск).

Аргентинцы сыграют на Кубке Америки-2019, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

В нынешнем сезоне Ди Мария участвовал в 25 матчах, отметившись 9 голами и 10 ассистами.

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