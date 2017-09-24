Ди Мария не расстроился из-за несостоявшегося перехода в "Барселону"

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария спокойно воспринял срыв своего трансфера в "Барселону".

Об этом сообщил L’Equipe ссылаясь на свой источник, приближенный к аргентинцу.

Напомним, что клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

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