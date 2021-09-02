Ди Мария не включил Роналду в пятерку лучших игроков, с которыми играл

Фото: инстаграм Ди Марии/Автор неизвестен

Хавбек сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария поделился своей топ-пятеркой игроков, с которым он смог сыграть в одном клубе.

На первое место попал партнер Анхеля по сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси. На второе место он поставил Марко Верратти. Третье занял Златан Ибрагимович. На четвертом месте Лука Модрич, на пятом — Тони Кроос, с которыми Ди Мария играл в "Реале".

Ди Мария объяснил, почему в этом списке не оказалось Криштиану Роналду.

"Могу добавить и его, но он из тех, кому нужно пространство, а мне больше нравятся игроки, действующие на крошечном участке поля, такие, как Лео, Верратти и Модрич", — цитирует Ди Марию Tyc Sports.

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