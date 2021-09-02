Ди Мария не включил Роналду в пятерку лучших игроков, с которыми играл
Фото: инстаграм Ди Марии/Автор неизвестен
Хавбек сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария поделился своей топ-пятеркой игроков, с которым он смог сыграть в одном клубе.
На первое место попал партнер Анхеля по сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси. На второе место он поставил Марко Верратти. Третье занял Златан Ибрагимович. На четвертом месте Лука Модрич, на пятом — Тони Кроос, с которыми Ди Мария играл в "Реале".
Ди Мария объяснил, почему в этом списке не оказалось Криштиану Роналду.
"Могу добавить и его, но он из тех, кому нужно пространство, а мне больше нравятся игроки, действующие на крошечном участке поля, такие, как Лео, Верратти и Модрич", — цитирует Ди Марию Tyc Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14