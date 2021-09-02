Ди Мария не включил Роналду в пятерку лучших игроков, с которыми играл

Теги реал мадридпсжаргентинаанхель ди мариякриштиану роналду

Ди Мария не включил Роналду в пятерку лучших игроков, с которыми игралФото: инстаграм Ди Марии/Автор неизвестен

Хавбек сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария поделился своей топ-пятеркой игроков, с которым он смог сыграть в одном клубе.

На первое место попал партнер Анхеля по сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси. На второе место он поставил Марко Верратти. Третье занял Златан Ибрагимович. На четвертом месте Лука Модрич, на пятом — Тони Кроос, с которыми Ди Мария играл в "Реале".

Ди Мария объяснил, почему в этом списке не оказалось Криштиану Роналду.

"Могу добавить и его, но он из тех, кому нужно пространство, а мне больше нравятся игроки, действующие на крошечном участке поля, такие, как Лео, Верратти и Модрич", — цитирует Ди Марию Tyc Sports.

Также не пропустите: Райан Шерки назвал клуб своей мечты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" собирается устроить историческую закупку следующим летом

"Реал" собирается устроить историческую закупку следующим летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов