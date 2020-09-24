Ди Мария недоволен непопаданием в заявку сборной Аргентины на ближайшие матчи

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария высказался по поводу решения тренерского штаба сборной Аргентины не включать его в заявку команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.

"Не понимаю что произошло, у меня просто нет слов. Сборная Аргентины для меня играет огромную роль. Я вкалываю как проклятый, чтобы у меня была возможность выступать за неё! Трудно понять, почему в подходящий для этого момент меня не вызывают. Возраст? Об этом говорят многие, но я продолжаю бегать с той же интенсивностью даже в 32 года. В каждой игре я демонстрирую, что не стар и могу быть на уровне Неймара и Мбаппе", - цитирует Ди Марию Goal.com.

Сборная Аргентины 8 октября сыграет с Эквадором, а 13 октября - с Боливией.

Ди Мария выступает за "альбиселесте" с 2008 года, сыграл 102 матча и забил 20 голов.

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