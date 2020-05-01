Ди Мария, Неймар и Мбаппе - в символической сборной сезона Лиги 1, Головин - нет

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Ди Мария, Неймар и Мбаппе - в символической сборной сезона Лиги 1, Головин - нет

Авторитетный журнал France Football представил собственную версию символической сборной Лиги 1 по итогам завершённого досрочно сезона 2019/20.

Стоит отметить, что в состав команды не включили российского хавбека "Монако" Александра Головина, у которого 3 гола + 4 ассиста в 25 матчах чемпионата. 

Вратарь: Предраг Райкович ("Реймс");

Защитники: Амари Траоре ("Ренн"), Тиаго Силва (ПСЖ), Юнис Абдельхамид ("Реймс"), Фету Мауасса ("Ренн");

Полузащитники: Марко Верратти (ПСЖ), Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Анхель Ди Мария (ПСЖ);

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ), Виссам Бен-Йеддер ("Монако").

Не пропустите: Стала известна сумма потерь Лиги 1 из-за досрочного завершения сезона. | http://soccernews.ru
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