Ди Мария, Неймар и Мбаппе - в символической сборной сезона Лиги 1, Головин - нет

Авторитетный журнал France Football представил собственную версию символической сборной Лиги 1 по итогам завершённого досрочно сезона 2019/20.

Стоит отметить, что в состав команды не включили российского хавбека "Монако" Александра Головина, у которого 3 гола + 4 ассиста в 25 матчах чемпионата.

Вратарь: Предраг Райкович ("Реймс");

Защитники: Амари Траоре ("Ренн"), Тиаго Силва (ПСЖ), Юнис Абдельхамид ("Реймс"), Фету Мауасса ("Ренн");

Полузащитники: Марко Верратти (ПСЖ), Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Анхель Ди Мария (ПСЖ);

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ), Виссам Бен-Йеддер ("Монако").

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