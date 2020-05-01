Ди Мария, Неймар и Мбаппе - в символической сборной сезона Лиги 1, Головин - нет
Авторитетный журнал France Football представил собственную версию символической сборной Лиги 1 по итогам завершённого досрочно сезона 2019/20.
Стоит отметить, что в состав команды не включили российского хавбека "Монако" Александра Головина, у которого 3 гола + 4 ассиста в 25 матчах чемпионата.
Вратарь: Предраг Райкович ("Реймс");
Защитники: Амари Траоре ("Ренн"), Тиаго Силва (ПСЖ), Юнис Абдельхамид ("Реймс"), Фету Мауасса ("Ренн");
Полузащитники: Марко Верратти (ПСЖ), Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Анхель Ди Мария (ПСЖ);
Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ), Виссам Бен-Йеддер ("Монако").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13