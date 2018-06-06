Ди Мария о трансферной цели "Барселоны" Павоне: "Это игрок с впечатляющим потенциалом"

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария оценил потенциал своего партнера по команде Кристиана Павона, интерес к которому проявляет каталонская "Барселона".

"Это игрок с впечатляющим потенциалом. Он физически силен, он провел отличный сезон в "Бока Хуниорс". Клубу будет трудно удержать его. Сложно избежать продажи такого игрока, все европейские клубы захотят его подписать. Их заинтересованность в нем только увеличится после Чемпионата Мира. У него есть потенциал, чтобы продолжать прогрессировать. Он очень молод, и ему еще многое предстоит показать. Он очень быстрый игрок ", - цитирует Ди Марию Le 10 Sport.

Напомним, ПСЖ также претендует на Павона. | soccernews.ru