Ди Мария о трансферной цели "Барселоны" Павоне: "Это игрок с впечатляющим потенциалом"

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Ди Мария о трансферной цели "Барселоны" Павоне: "Это игрок с впечатляющим потенциалом"Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария оценил потенциал своего партнера по команде Кристиана Павона, интерес к которому проявляет каталонская "Барселона".

"Это игрок с впечатляющим потенциалом. Он физически силен, он провел отличный сезон в "Бока Хуниорс". Клубу будет трудно удержать его. Сложно избежать продажи такого игрока, все европейские клубы захотят его подписать. Их заинтересованность в нем только увеличится после Чемпионата Мира. У него есть потенциал, чтобы продолжать прогрессировать. Он очень молод, и ему еще многое предстоит показать. Он очень быстрый игрок", - цитирует Ди Марию Le 10 Sport.

Напомним, ПСЖ также претендует на Павона. | soccernews.ru

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