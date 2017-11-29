Ди Мария отклонил выгодное предложение из Китая ради перехода в январе в европейский топ-клуб

Теги псжанхель ди мариябарселона

Ди Мария отклонил выгодное предложение из Китая ради перехода в январе в европейский топ-клубВингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария получил выгодное предложение от одного из китайских клубов, информирует le10sport.

Однако, по сведениям издания, аргентинец решил отказаться от него ввиду своего желания в зимнее трансферное окно перебраться в каталонскую "Барселону". Ди Мария надеется, что "сине-гранатовые", которые были близки к его покупке летом, предпримут новые попытки достичь соглашения о его трансфере с парижанами.

Напомним, ПСЖ не намерен расставаться с Ди Марией. | soccernews.ru 

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