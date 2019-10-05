Ди Мария отрицает наличие проблем у Икарди с адаптацией в ПСЖ
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария опроверг информацию о проблемах форварда Мауро Икарди с адаптацией в команде.
Ранее сообщалось, что Ди Мария и Леандро Паредес не общаются с Икарди, поскольку тот конфликтует с их другом Лионелем Месси.
"Всегда одно и то же дерьмо. Выдумки прессы, к которым мы уже привыкли. Иногда кажется, что лучше отрицать это, но потом понимаешь, что это бесполезно. С одной стороны, подобные слухи смешат меня, с другой - делают больно, потому что начинаю переживать на пустом месте.
Икарди адаптируется к команде и к городу в нормальном режиме. Он немного обеспокоен из-за того, что семья не рядом с ним, но он приспосабливается. Помогаем ему интегрироваться как можно скорее", - цитирует Ди Марию Mundo Deportivo.
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