Ди Мария поделился мнением о том, заслужил ли Месси "Золотой мяч"

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Ди Мария поделился мнением о том, заслужил ли Месси "Золотой мяч"Фото: инстаграм Ди Марии/Автор неизвестен

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария рассказал своем мнением о том, заслуживает ли его одноклубник Лионель Месси выиграть "Золотой мяч".

– Заслуживает ли Месси выиграть "Золотой мяч" в этом году?

– Я думаю, что да. У него был важный год в карьере. 

Он, наконец, выиграл Кубок Америки со своей страной. Во многом из-за этого он заслуживает получить "Золотой мяч", - сказал аргентинец.

Ранее сообщалось, что именно Месси получит награду за 2021 год.

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