Ди Мария поделился мнением о том, заслужил ли Месси "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Ди Марии/Автор неизвестен
Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария рассказал своем мнением о том, заслуживает ли его одноклубник Лионель Месси выиграть "Золотой мяч".
– Заслуживает ли Месси выиграть "Золотой мяч" в этом году?
– Я думаю, что да. У него был важный год в карьере.
Он, наконец, выиграл Кубок Америки со своей страной. Во многом из-за этого он заслуживает получить "Золотой мяч", - сказал аргентинец.
Ранее сообщалось, что именно Месси получит награду за 2021 год.
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