Ди Мария поделился мнением об уровне чемпионата Франции

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал, что думает о чемпионате Франции.

По мнению футболиста, в последние годы Лига 1 стала намного сильнее.

"Чемпионат сильно изменился. Думаю, здесь конкуренция становится все труднее. Не скажу, что первые два сезона были легкими, но соперники были не так сильны.

Со временем лига становится конкурентоспособнее, а команды придумывают против нас планы игры. Это важно, это помогает нам расти.

Многие говорят, что Лига 1 слабее остальных, но посмотрите на АПЛ! "Ливерпуль" на два корпуса впереди остальных", - цитирует аргентинца LFP.

У ПСЖ - отрыв от ближайшего преследователя 12 очков.

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