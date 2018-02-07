Ди Мария показывает трюк со шляпой, ПСЖ легко переигрывает "Сошо"

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Ди Мария показывает трюк со шляпой, ПСЖ легко переигрывает "Сошо"

Вечером во вторник в рамках 1/8 финала Кубка Франции представитель Лиги 2 "Сошо" принимал сильнейшую на данный момент команду страны – "Пари-Сен-Жермен". Накануне встречи, по понятным причинам, специалисты отдавали предпочтение гостям. И свое превосходство парижане начали подтверждать уже с самого начала поединка.

Взятие ворот "львят" состоялось уже на первой минуте. Дракслер из центра отдал мяч правее на Мбаппе, откуда Килиан навесил на дальнюю штангу и Ди Мария без помех пробил головой в рамку – 0:1.

Вскоре ПСЖ мог удваивать счет, но после прострела Ди Марии Кавани немного не дотянулся до мяча. Через пару минут эта связка игроков все же сыграла у парижан, однако прекрасно в воротах сыграл Ати-Зиги, ногами отбив мяч. И лишь на 10-й минуте хозяева поля впервые обострили игру у ворот Траппа, но с ударом Беренгера справился голкипер парижан.

Тем не менее этот эпизод вдохновил игроков "Сошо" на новые подвиги, и вот уже Ба справа прострелил на Мартена, а тот с линии штрафной едва не попал в дальний угол. А через пару минут хозяева поля умудрились и вовсе сравнять счет. Альфонс поборолся за мяч в чужой штрафной, сфера отскочила к Мартену, и Флорьян метров с 12-ти низом отправил снаряд в цель – 1:1.

Пропущенный гол явно разозлил гостей, которые вскоре организовали очередной опасный выпад. Мбаппе на скорости прошел правым флангом, вошел в штрафную и прострелил на Ди Марию, которому просто нужно было сыграть в касание, но Анхель сделал это неуклюже. Впрочем, парижане не сбавляли обороты и на 27-й минуте добились своего. На этот раз успешно к атаке подключился Кюрзава, выложив мяч Кавани как на блюдечке. Эдинсону на дальней штанге оставалось только подставить ногу – 1:2.

Лишь после этого команда Унаи Эмери успокоилась и принялась играть по счету. Хозяева также немного подустали, поэтому до перерыва ничего опасного у ворот не случилось. Однако интрига в матче сохранилась, пусть и недолго.

Недолго, так как к 62-й минуте ПСЖ еще дважды поразил ворота Ати-Зиги. До этого, впрочем, на поле наблюдалась равная игра, а в одном эпизоде "львята" даже были близки к тому, чтобы сравнять счет. Бакайоко вывел на ворота Тузгара, который с довольно острого угла пытался поразить ближний угол, однако Трапп был начеку.

Развязка же наступила на исходе часа игры. Сначала гостям удалась стремительная атака с выходом из обороны, Верратти в центре поля обыгрался с Дракслером, а затем длинным пасом отправил к воротам Ди Марию. Анхель вышел на владения "Сошо" слева под небольшим углом и пробил точно в ближний угол – 1:3.

А спустя три минуты ПСЖ поставил точку в матче. Кавани слева на углу штрафной площади обыграл Огье и пробил по воротам, направляя мяч в дальний угол. Ати-Зиги мяч отбил, но тут как тут на добивании оказался Ди Мария, который аккуратно покатил мяч в правый нижний угол ворот – 1:4.

Теперь уже Унаи Эмери мог позволить себе делать замены, предоставив шанс и другим исполнителям. Так едва вышедшие на замену Дани Алвеш и Пасторе вполне могли организовать очередное взятие ворот хозяев поля. С передачи бразильца Хавьер пробивал с 10 метров, но Ати-Зиги спас свою команду. Впоследствии могли отличиться Мбаппе и Ди Мария, но первый не реализовал выход один на один, а аргентинец не попал в створ с убойной позиции.

В концовке матча случился забавный эпизод. В ворота парижан пришлось стать Дани Алвешу, так как Трапп нарушил правила на Робине за пределами штрафной, а все замены уже были сделаны. Однако вступить в игру в новом качестве бразильцу так и не удалось. В итоге ПСЖ легко побеждает "Сошо" и выходит в 1/4 финала.

"Сошо" – ПСЖ – 1:4

Голы: Ди Мария, 1 – 0:1. Мартин, 13 – 1:1. Кавани, 27 – 1:2. Ди Мария, 58 – 1:3. Ди Мария, 62 – 1:4.

"Сошо": Ати-Зиги, Альфонс, Бергдиш, Огье, Руиз, Беренгер, Мейте, Тардье, Ба, Мартен (Бакайоко, 21), Тузгар (Робине, 59).

ПСЖ: Трапп, Менье, Тьяго Силва, Кимпембе, Кюрзава, Бен-Арфа, Вератти (Дани Алвес, 68), Дракслер, Диарра (Тьяго Мотта, 73), Ди Мария, Кавани (Пасторе, 68).

Удаление: Трапп, 90.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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