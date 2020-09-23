Ди Мария получил дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"

Французская Лига 1 определилась с наказанием для хавбека ПСЖ Анхеля Ди Марии.

Сообщается, что аргентинец дисквалифицирован на 4 матча за неспортивное поведение. Напомним, что он плюнул в сторону защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса.

Инцидент произошел после конфликта между форвардом ПСЖ Неймаром и Гонсалесом. Неймар обвинил защитника в проявлении расизма.

В текущем сезоне Ди Мария провел 3 матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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