Ди Мария получил дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"
Французская Лига 1 определилась с наказанием для хавбека ПСЖ Анхеля Ди Марии.
Сообщается, что аргентинец дисквалифицирован на 4 матча за неспортивное поведение. Напомним, что он плюнул в сторону защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса.
Инцидент произошел после конфликта между форвардом ПСЖ Неймаром и Гонсалесом. Неймар обвинил защитника в проявлении расизма.
В текущем сезоне Ди Мария провел 3 матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
Читайте также: Неймар может быть дисквалифицирован до конца года из-за расизма. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13