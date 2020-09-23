Ди Мария получил дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"

Теги псжанхель ди мариямарсельальваро гонсалес

Ди Мария получил дисквалификацию за плевок в сторону защитника "Марселя"

Французская Лига 1 определилась с наказанием для хавбека ПСЖ Анхеля Ди Марии.

Сообщается, что аргентинец дисквалифицирован на 4 матча за неспортивное поведение. Напомним, что он плюнул в сторону защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса.

Инцидент произошел после конфликта между форвардом ПСЖ Неймаром и Гонсалесом. Неймар обвинил защитника в проявлении расизма.

В текущем сезоне Ди Мария провел 3 матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Читайте также: Неймар может быть дисквалифицирован до конца года из-за расизма. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Восстановление тер Штегена после операции затягивается. Голкипер, скорее всего, пропустит Эль Класико

Восстановление тер Штегена после операции затягивается. Голкипер, скорее всего, пропустит Эль Класико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов