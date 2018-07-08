Ди Мария получил предложение от "Наполи"

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Ди Мария получил предложение от "Наполи"

"Наполи" нацелился на вингера ПСЖ Анхеля Ди Марию.

Как сообщает Football Italia, неаполитанцы предложили аргентинцу зарплату в размере 5 миллионов евро в год.

Соглашение Ди Марии с ПСЖ истекает следующим летом.

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