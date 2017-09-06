Ди Мария получил травму

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария получил повреждение в матче квалификации ЧМ-2018 с Венесуэлой (1:1).

Хавбек ПСЖ получил травму задней поверхности бедра на 25-й минуте, после чего был заменен.

Пока о сроках восстановления футболиста не сообщается. | http://soccernews.ru