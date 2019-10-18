Ди Мария помог ПСЖ обыграть "Ниццу"

ПСЖ разгромил "Ниццу" в рамках 10-го тура Лиги 1.

В составе победителей дубль оформил форвард Анхель Ди Мария, голами отметились также Кильян Мбаппе и Мауро Икарди.

"Ницца" - ПСЖ - 1:4 (0:2)

Голы: Ди Мария, 15 - 0:1, Ди Мария, 21 - 0:2, Ганаго, 67 - 1:2, Мбаппе, 88 - 1:3, Икарди, 90+1 - 1:4.

"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр, Эрелль, Данилу (Пельмар, 71), Сиприен, Ле Мелу, Дольберг (Маолида, 90), Клод Морис, Ганаго (Тамез, 80).

ПСЖ: Навас, Тиагу Силва (Маркиньюс, 46), Менье, Кимпембе, Диалло, Эррера, Сарабия (Мбаппе, 83), Паредес, Шупо-Мотинг (Кюрзава, 62), Ди Мария, Икарди.

ПСЖ занимает 1 место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 24 балла. "Ницца" с 13 очками занимает 9 позицию.

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