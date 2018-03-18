Ди Мария порекомендовал "Реалу" подписать Мбаппе

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария порекомендовал мадридскому "Реалу" подписать своего одноклубника Килиана Мбаппе.

Как информирует испанская пресса, у 30-летнего аргентинца сохранились хорошие отношения с ведущим бомбардиром "сливочных" Криштиану Роналду. Именно в разговоре с ним он порекомендовал королевскому клубу не жалеть средств на приобретение перспективного француза. По мнению Ди Марии, Мбаппе станет прямым наследником португальца и его извечного соперника Лионеля Месси.

Напомним, "Реал" заинтересован в подписании хавбека "Манчестер Сити". | soccernews.ru