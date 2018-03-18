Ди Мария порекомендовал "Реалу" подписать Мбаппе

Теги анхель ди мариякилиан мбаппепсжреал мадридкриштиану роналду

Ди Мария порекомендовал "Реалу" подписать МбаппеВингер ПСЖ Анхель Ди Мария порекомендовал мадридскому "Реалу" подписать своего одноклубника Килиана Мбаппе.

Как информирует испанская пресса, у 30-летнего аргентинца сохранились хорошие отношения с ведущим бомбардиром "сливочных" Криштиану Роналду. Именно в разговоре с ним он порекомендовал королевскому клубу не жалеть средств на приобретение перспективного француза. По мнению Ди Марии, Мбаппе станет прямым наследником португальца и его извечного соперника Лионеля Месси.

Напомним, "Реал" заинтересован в подписании хавбека "Манчестер Сити". | soccernews.ru

комментарии
asdas

di maria хочет в стартовый состав

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов