Ди Мария повздорил с болельщиками "Манчестер Юнайтед"

Во время первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ произошёл конфликт между болельщиками "красных дьяволов" и полузащитником парижан Анхелем Ди Марией.

Фанаты хозяев активно освистывали аргентинца и во втором тайме у него сдали нервы. Футболист выкрикнул в адрес трибун оскорбительную фразу, за что через некоторое время в него бросили бутылку пива.

Отметим, что Ди Мария отдал две голевые передачи в этом матче на Преснеля Кимпембе и Килиана Мбаппе.

В сезоне 2014/2015 звёздный хавбек выступал за "МЮ", сыграл 32 матча, забил 4 гола и сделал 12 ассистов.

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